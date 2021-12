Escolas de Mata de São João voltam a receber alunos para atividades pedagógicas

Três escolas municipais de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), voltaram a receber os estudantes do Ensino Fundamental II para atividades lúdicas e pedagógicas a partir desta segunda-feira, 22. O programa 'Escola Aberta' não possui a presença obrigatória, embora tenha os mesmos conteúdos das aulas remotas.

As unidades que foram abertas são: João Pereira, no Açuzinho (Litoral), na Célia Goulart, na Sede, e na Arnaldo Prado, no JK (Zona Rural). Segundo a prefeitura, o ambiente escolar contou com segurança sanitária, contando com pias nas entradas.

"Ao chegarem, além de lavar as mãos com sabão líquido e receberem uma máscara nova, as crianças e os adolescentes têm temperatura aferida e dividem as salas de aula com no máximo mais 14 colegas" destacou a prefeitura, por meio de nota de assessoria.

adblock ativo