Escolas de Camaçari e Dias d'Ávila são premiadas na Cidade do Saber

Nesta terça-feira (21), duas escolas de Camaçari e duas de Dias d’Ávila, de um total de dez escolas selecionadas, cujos projetos foram implementados e acompanhados por uma comissão de educadores ao longo do ano letivo de 2017, serão premiadas durante a cerimônia do Prêmio de Incentivo à Educação, às 14h30, no teatro da Cidade do Saber, em Camaçari.

Promovido pelo Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (COFIC), em parceria com as secretarias municipais de Educação dos municípios de Camaçari e Dias d’Avila, o Prêmio de Incentivo à Educação tem o objetivo de contribuir para o fortalecimento do ensino e da aprendizagem nas escolas públicas, da Educação Infantil até o 9o ano do Ensino Fundamental. A premiação envolve não só os alunos como também os professores, familiares dos estudantes e a própria comunidade, com implementação de projetos baseados em temas atuais e motivadores.

As escolas com projetos indicados para a etapa final da premiação terão suas experiências pedagógicas transcritas em uma publicação a ser divulgada em toda a rede escolar dos dois municípios e o prêmio final será de R$ 10 mil por escola vencedora. As ações pedagógicas desenvolvidas pelas escolas abordam diferentes conteúdos e metodologias, mas sempre com foco no desenvolvimento dos alunos em Leitura, Expressão Oral e Escrita.

Nesta edição, a Comissão de Avaliação do prêmio foi formada por Eliete Santana, mestre em Linguística e professora da Língua Portuguesa e Linguística Aplicada da Faculdade Jorge Amado; Marieni Oliveira, pedagoga, com especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional; Rutildes Moreira da Fonseca, mestre em Letras, professora de Metodologia e Prática do Ensino do Português da UFBA; Ana Fernanda (jornalista e mestre em Estudos Multidisciplinares da Cultura pela UFBA; e Jorge Amaral; biólogo, professor universitário, especialista em Projetos Estratégicos na área de Gestão Educacional, Socioeducação e Formação de Lideranças Comunitárias e Organizacionais.

ESCOLAS SELECIONADAS

Dias d'Ávila

Escola Anísio Teixeira

Escola Bosque

Escola Cristo Rei

Escola Florêncio Borges

Escola José Veloso

Camaçari

Escola Marina Tavares

Escola Parque Florestal

Escola Edgard Santos

Escola Denise Tavares

Escola Eustáquio Alves

adblock ativo