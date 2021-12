Escolas da Região Metropolitana realizam planejamento pedagógico

As escolas da rede estadual localizadas na Região Metropolitana e em Salvador realizaram a segunda etapa da Semana Pedagógica, no sábado (3). Professores, coordenadores pedagógicos, gestores, estudantes e familiares se encontraram para o planejamento coletivo, com foco no fortalecimento do processo de ensino e aprendizagem. As atividades, que aconteceram durante todo o dia, tiveram como tema "Pilares para a garantia do direito de aprender: currículo, formação, acompanhamento e avaliação".

No Colégio Estadual Alaor Coutinho, em Praia do Forte, os líderes estudantis participaram ativamente. Maurício Borges Vieira, 16 anos, 2º ano do Ensino Médio, falou sobre a representatividade estudantil no planejamento. “Esta segunda fase da jornada é uma excelente oportunidade de estarmos juntos pela nossa escola. Acho importante esta participação de todos os líderes de classe, de termos orientações, saber as ideias de líderes de outros turnos, saber o que acontece em cada turno e, assim, nos ajudarmos para o bom andamento do aprendizado e formação”.

Um dos assuntos em pauta foi o Sistema de Avaliação Baiano de Educação (SABE), cujo objetivo é fortalecer o processo avaliativo nas unidades escolares, identificando indicadores pedagógicos que subsidiem a atuação da Secretaria da Educação do Estado (SEC) e das escolas nos processos de aprendizagens dos estudantes. Este instrumento, de acordo com a SEC, “é norteador para que seja elaborada a proposta de um Plano de Intervenção Pedagógica para todos os componentes curriculares, especialmente em Língua Portuguesa e Matemática”.

A superintende de Políticas para a Educação Básica, Manuelita Brito, explicou que durante o primeiro semestre, a Secretaria da Educação promoveu uma série de atividades diagnósticas em Língua Portuguesa e Matemática, por meio da aplicação de avaliações. “Com provas diagnósticas e a utilização do SABE, os professores podem avaliar e monitorar o desempenho do aluno durante o ano letivo, buscando analisar, caso seja necessário, um novo planejamento para as aulas, com o objetivo de suprir os pontos em que os alunos tenham maior dificuldade”.

Ainda segundo a gestora da SEC, a segunda fase de construção do planejamento pedagógico da rede estadual é importante para o fortalecimento das aprendizagens. “A ideia deste segundo momento da jornada pedagógica é estarmos cada vez mais próximos e alinhados com as escolas, dando toda uma atenção especial aos diretores, professores e coordenadores pedagógicos, entendendo o cotidiano dessas unidades, e, claro, contribuído no debate para aplicações de métodos de ensino e na construção do plano de intervenção pedagógica, para melhorar os resultados e, sobretudo, a aprendizagem dos nossos estudantes”, afirmou.

