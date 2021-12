Escola São Francisco de Assis, em Mata de São João, ganha prêmio nacional

O projeto O deslocamento de experiências artísticas e estéticas: da vida para a escola, da escola para a vida, desenvolvido pelo alunos Ensino Fundamental II da Escola Municipal São Francisco de Assis, em Mata de São João, recebeu o 18º Prêmio Arte na Escola Cidadã. O trabalho escolar visou identificar, reconhecer e divulgar projetos exemplares desenvolvidos em sala de aula. A unidade escolar foi premiada com equipamentos para as aulas de artes, como notebook e câmera fotográfica, e a professora responsável pela iniciativa, Leide Fausta da Silva, recebeu R$ 10 mil, certificado e troféu.

As caretas de Praia do Forte foi o tema desenvolvido pelos alunos, sob a orientação da professora Leide. “As Caretas são um exemplo vivo de preservação da cultura e, de acordo com a lenda, elas são do tempo da escravidão, quando, durante o Carnaval, os senhores permitiam que os escravos se manifestassem culturalmente. Era uma forma de cultuarem seus deuses e divindades. Essa tradição foi passada de pai para filho e se mantém viva até hoje”, explicou a educadora.

Nas aulas de arte, os estudantes criaram as máscaras e fizeram uma exposição pelas ruas de Praia do Forte. “Eu pedi para eles criarem as suas próprias máscaras para, a partir daí, criar um Poster Lamb e espalhar pela comunidade”, explicou a professora. “Quando a arte sai do museu, da galeria e vai para o espaço público, ela não tem mais dono, ela é de todos”, ressaltou.

adblock ativo