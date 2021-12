Escola municipal de Castro Alves é reinaugurada

A Escola Municipal Francisco Antonio do Nascimento, localizada no Sítio do Meio, no município de Castro Alves, foi entregue à população, após passar por um processo de requalificação e ampliação de sua estrutura, que durou três meses. Na reinauguração, na terça-feira (31), os professores e estudantes presentes visitaram as novas salas e as novas instalações, cujo investimento foi de, aproximadamente, R$ 132 mil.

Três salas de aula foram reformadas e outras duas, construídas, bem como foi montado um parque infantil e a sala da diretoria. Além disso, os banheiros e a sala da secretaria acadêmica foram ampliados. Segundo o prefeito, Thiancle Araújo, além das ações internas, o muro da escola foi consertado e uma guarita foi construída. “Investimos na melhoria estruturante de todo o espaço, e realizamos revisão e ampliação nos sistemas de água e esgoto, eletricidade, forro e cobertura do telhado. Esta foi uma ação para ampliar a segurança e o conforto dos estudantes e dos profissionais de ensino da rede municipal”, contemplou.

