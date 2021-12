Escola em Santo Antônio de Jesus terá infraestrutura requalificada

O Colégio Estadual Democrático Dr. Rômulo Almeida, em Santo Antônio de Jesus, terá a sua infraestrutura requalificada. A unidade passará a ter 30 salas de aula, refeitório, laboratório, biblioteca, vestiário, quadra coberta, campo society, bicicletário e estacionamento. O projeto contempla, ainda, acessibilidade e desenha uma escola para maior usufruto pela comunidade local.

O governador Rui Costa afirmou que a licitação para as obras já está em andamento. Além da ampla reforma de 150 escolas da rede estadual, a ação inclui a construção de 17 unidades escolares de grande porte em todo o Estado. Ao todo, a licitação destina recursos da ordem de R$ 464 milhões. Essas escolas terão um alto padrão de engenharia, com um ambiente escolar mais atrativo e com inúmeros equipamentos para potencializar o pedagógico, envolvendo a prática de esportes em diferentes modalidades.

“Estamos melhorando a infraestrutura das escolas para melhorar, também, a aprendizagem, a prática cultural e esportiva. Quero convidar as famílias a se engajarem a favor da educação, porque acredito que o envolvimento da família ajuda a melhorar a aprendizagem e o engajamento da juventude com a educação”, disse o governador.

Para que a obra seja realizada, os 1.207 estudantes do Colégio Estadual Democrático Dr. Rômulo Almeida passam a estudar, temporariamente, em outras unidades escolares da cidade. Do total de 19 turmas do turno matutino, 15 estão tendo aulas, desde segunda-feira (17), no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). As outras quatro turmas do matutino, juntamente com as turmas do vespertino e do noturno, estão tendo aulas no Colégio Estadual Renato Machado.

