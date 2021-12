Escola de Mata de São João sedia Campus de intercâmbio internacional

Os estudantes da rede municipal de Mata de São João participam, pelo terceiro ano consecutivo, do projeto “Era uma vez… Brasil”, que nesta edição tem como tema a transferência da família real e da corte portuguesa para o Brasil. A iniciativa visa levar alunos para um intercâmbio cultural de dez dias em Lisboa (Portugal), acompanhados pelo escritor Laurentino Gomes, autor do bestseller 1808. Na semana passada, a Escola Municipal Célia Goulart de Freitas sediou o campus de intercâmbio internacional do projeto com alunos do 8ª ano da rede pública de ensino de Mata de São João e Salvador.

O prefeito Marcelo Oliveira explica que, além de propor a pesquisa sobre história e cultura do Brasil, o programa estimula o aprendizado por meio de oficinas e práticas de história em quadrinhos, áudio visual e vivencias com as etnias indígenas e de matriz africana. “Para mim, como prefeito e um entusiasta da educação, é muito importante fomentar uma iniciativa como essa. O 'Era uma vez… Brasil’ proporciona aos estudantes e a seus professores uma oportunidade de conhecer melhor a história do nosso país, além de dar a oportunidade desses meninos de viajarem e conhecerem outras culturas”, afirmou, destacando que o programa tem o objetivo de colaborar com o desenvolvimento da cultura nacional, promovendo o enriquecimento dos alunos envolvidos por meio do contato com diferentes linguagens artístico culturais.

