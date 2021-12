Escola Contemporânea de Dança de Mata de São João realiza aula pública

A primeira aula pública do balé da Escola Contemporânea de Dança será realizada nesta sexta-feira (20), na Casa da Cultura, a partir das 18h30, para convidados. O momento é uma prévia para a grande estreia, que acontecerá em outubro. Será, portanto, o primeiro contato dos bailarinos com um público especial: seus pais e responsáveis. O evento é uma realização da Prefeitura de Mata de São João, por meio da da Secretaria Municipal de Educação.

O professor e bailarino responsável pelo grupo, Sérgio Lima, fala sobre a importância da iniciativa. “É um momento importante para ambientar as crianças, que já estão ensaiando na Casa da Cultura justamente para começarem a sentir a emoção de estarem em cima de um palco”.

As aulas de balé da companhia acontecem na Escola Municipal Célia Goulart de Freitas e, atualmente, contam com 180 alunos aptos para uma apresentação em público. A unidade oferece dois cursos: Preparatório (Baby Class, Iniciação, Pré Primary e Primary) e Regular (Dança 1 , Dança 2 e Dança 3). Os grupos são formados por pessoas de todas as faixas etárias, a partir de cinco anos até a idade adulta.

“Além de ser uma atividade física corporal, o balé pode ser um fator decisivo para melhorar a qualidade de vida de crianças e adolescentes. A Escola Contemporânea de Dança busca oferecer condições fundamentais para o pleno desenvolvimento de meninos e meninas à medida que contribui para mudanças sócio-comportamentais, ampliando o acesso à cultura, ao esporte e ao lazer”, pontua Sérgio Lima.

