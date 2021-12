Equipamentos para fortalecimento da Agricultura Familiar são entregues a 368 municípios

Com o objetivo de fortalecer a Agricultura Familiar, o governador Rui Costa entregou, nesta segunda-feira, (25), no Parque de Exposições, em Salvador, máquinas, equipamentos e veículos para prefeituras e entidades ligadas ao setor. A ação representa um investimento de R$ 47 milhões em iniciativa que impulsiona as atividades agrícolas em 368 municípios baianos. O material entregue faz parte de iniciativas que envolvem as secretarias estaduais da Agricultura (SEAGRI) e de Desenvolvimento Rural (SDR).

Foram entregues 86 tratores; nove caminhões baú; 14 caminhões basculante; sete pás carregadeiras; 15 rolos compactadores; 22 caminhões-pipa; 13 escavadeiras hidráulicas; 756 implementos agrícolas e quatro máquinas para produção de asfalto. Ainda foram entregues 30 veículos, que irão reforçar o trabalho da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB).

Durante o ato, o governador destacou a importância de diversos municípios baianos estarem recebendo as máquinas. “Estes equipamentos vão ajudar a melhorar a vida das pessoas, auxiliar nas obras urbanas e garantir novas tecnologias para a infraestrutura hídrica na zona rural. Com eles, as associações e cooperativas poderão aumentar a produção, melhorando a renda das famílias na área rural e fortalecendo o comércio das pequenas e médias cidades da Bahia”.

O secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Lucas Bastos, explicou a forma de distribuição dos equipamentos: “Com relação às máquinas grandes, estamos fazendo a entrega para os consórcios. Isso faz com que as máquinas sejam melhor aproveitadas. Os tratores, por exemplo, são destinados diretamente ao gestor municipal, tendo as associações como destinatários finais. São máquinas que melhoram a logística de produção da nossa agricultura”, ressaltou.

