Enteado de traficante morto pela polícia instalava explosivos em agências bancárias

Responsável pela instalação de explosivos nos caixas eletrônicos de agências bancárias da Caixa Econômica Federal, um dos integrantes do grupo preso nesta sexta-feira, 1°,em uma casa no bairro de Vilas do Atlântico, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), possui uma ligação antiga com o crime.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), um dos quatro detidos na operação da pasta com a Polícia Federal é enteado do traficante Diego Ferreira Figueiredo, conhecido como 'Áçúcar', morto pela polícia em 2017, na entrada do Aeroporto Internacional de Salvador.

Conforme a SSP, o jovem já registra três passagens pela polícia, uma delas em 2020. O assaltante de banco era responsável pela colocação de explosivos nos caixas eletrônicos de agências bancárias da Caixa Econômica Federal. Os ataques ocorreram nos meses de outubro e dezembro de 2020, na capital baiana.

O suspeito, que possui o rosto do padrasto tatuado no braço direito, também atua com a venda de entorpecentes e homicídios na região do bairro de Pirajá, em Salvador, e, assim como os outros três homens presos na operação, está detido na sede do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

adblock ativo