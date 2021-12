Enseada em Maragogipe realizará serviço de manutenção em plataforma

O Estaleiro Enseada, em Maragogipe, vai receber a plataforma Safe Concordia para a realização de serviços de manutenção. O contrato, assinado no Rio de Janeiro, prevê que o equipamento – uma semissubmersível de propriedade da Profase – ficará no complexo industrial baiano por até seis meses, para dar suporte às operações conectadas à via de apoio aos serviços de manutenção e segurança.

Em reunião na Secretaria Estadual do Planejamento (SEPLAN), em julho, foram discutidas as novas possibilidades para o empreendimento, como desmonte de grandes navios e manutenção de embarcações, terminal de granéis líquidos e fabricação de torres eólicas, além de seu uso como porto para o escoamento de grãos.

“Com o envolvimento da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), estamos buscando alternativas não só para atração de investimentos como, também, para a viabilização da retomada do estaleiro”, afirmou o secretário estadual do Planejamento, Walter Pinheiro, ressaltando que o equipamento tem um espaço privilegiado e pronto pra ser um grande canteiro de obras, bem como uma unidade de produção.

Segundo o diretor comercial da Enseada, Carlos Tsubake, a localização estratégica e os diferenciais operacionais do estaleiro foram decisivos para a celebração da parceria. “Estamos muito satisfeitos com este novo contrato, o primeiro com a Prosafe. Trata-se de mais um contrato de manutenção, para o qual receberemos uma plataforma sem a retirada dos thrusters, apesar de ser possível a remoção destes equipamentos, em águas abrigadas, a aproximadamente 20 km de distância do estaleiro”, destacou Tsubake.

O diretor afirmou, ainda, que outra vantagem do parque industrial da Enseada é o suprimento de energia elétrica de alta qualidade (29 MW e 69 KV), que dispensa a utilização dos geradores da plataforma. “Isso resulta em economia significativa para o nosso cliente”, garantiu

