Ensaios juninos agitam Praia do Forte

Todos os sábados, até o final de junho, os “Ensaios de São João” é uma das atrações do projeto “Tem Música no Coreto”, em Praia do Forte. O evento, realizado pela Prefeitura Municipal de Mata de São João, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, teve início no último sábado (19) com o cantor Ricardo Viana, que comandou o arriá ao som dos maiores sucessos do ritmo nordestino. Bira do Acordeão, Trio Imbassaê, Chiquinho Forró Pesado e Fino Xote são alguns dos nomes previstos para animar os ensaios juninos. O encerramento será no dia 30/6, com um encontro de sanfoneiros.

