Encontro de Publicidade e Propaganda debate sobre desafios e perspectivas da comunicação

Será realizado, nesta quarta-feira (9), o 1º Encontro Publicidade e Propaganda: conquistas, desafios, perspectivas. O evento, promovido pela coordenação do bacharelado em Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), está marcado para às 8h, no Auditório da Fundação Hansen, em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, com a palestra de abertura do presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia (SINAPRO-BA), Gustavo Queiroz, que abordará o tema “Comunicação em tempo de transformação”.

Também na abertura, o fotógrafo Lucas Assis, da série Criativos.BR, fará palestra sobre a “Fotografia digital: mudança de tempo e tempo de mudança”. A programação do encontro conta, ainda, com a apresentação dos grupos de pesquisa Corpo e Cultura, liderado pela professora Renata Pitombo, e Marketing e Comunicação, conduzido pelo professor Juliano Mascarenhas, ambos do colegiado do curso de Publicidade e Propaganda da UFRB. Também está na programação a apresentação do grupo de pesquisa Arte, Cultura e Comunicação, comandado pela professora Juciara Nogueira, coordenadora do curso, às 16h.

