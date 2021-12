Empresas chinesas têm interesse em participar da licitação da Ponte Salvador- Itaparica

O interesse em participar da licitação para a construção da Ponte Salvador-Itaparica e a execução do Sistema Viário Oeste (SVO) foi sinalizado por duas empresas chinesas: China Communications Construction Company (CCCC) e China Railway Group Limited (CREC). O assunto foi discutido entre o governador Rui Costa e os diretores das companhias, durante reuniões realizadas nesta segunda-feira (11), em Pequim. Outros projetos de infraestrutura, como a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL) também estiveram na pauta.

"O interesse dessas empresas em nosso projeto impõe ao governo o dever de prestar todos os esclarecimentos necessários para garantir a participação delas na licitação", afirmou o governador. Rui Costa aproveitou a oportunidade para destacar o êxito de parcerias público-privadas que, segundo ele, fazem da Bahia uma referência nacional na execução de obras de grande porte, a exemplo do metrô e da Arena Fonte Nova. O secretário da Casa Civil, Bruno Dauster destacou que o governo está “na fase final de prestar esclarecimentos para todas as empresas para preparar uma minuta final do edital de licitação, que deve ser lançada no segundo semestre deste ano".

Ainda em Pequim, o governador Rui Costa assinou memorando de entendimento entre o Governo do Estado e o Grupo Easteel para a implantação de um parque industrial na Bahia, cujo investimento previsto é de U$ 7 bilhões. Ao final das agendas na capital da China, o governador seguiu para a cidade de Shenzen, onde faz a palestra de abertura, nesta terça-feira (14), de um fórum sobre cidades inteligentes.

adblock ativo