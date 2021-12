Empresa chinesa irá construir termoelétrica na Bahia

Representantes da corporação chinesa CCETC, entre eles o presidente Guo Xianda, se reuniram, na terça-feira (29), com o governador Rui Costa para apresentar o primeiro investimento da empresa no Brasil: a termoelétrica movida a gás, a ser implantada pela empresa no município de Dias D' Ávila. Com investimentos de R$ 450 milhões, a obra deve ser finalizada em 2020. Segundo os chineses, a terraplanagem da área de 140 mil m² será iniciada em setembro deste ano. Como contrapartida ao apoio do governo, os chineses usarão 70% de mão de obra local.

Na reunião, acompanhando o governador, o secretário da Casa Civil, Bruno Dauster, destacou a importância do investimento. “Trata-se de um projeto de uma termoelétrica que vai reforçar a produção de energia no Estado para momentos em que se tem carência de energia. Os empregos serão gerados não somente durante a construção da termoelétrica, mas depois também, de modo permanente, o que resultará em desenvolvimento para a Bahia”.

A prefeita de Dias D'Ávila, Jussara Márcia, também presente ao encontro, reforçou o apoio do município para a instalação da termoelétrica: "Estamos de braços abertos para receber mais investimentos e, assim como o governo estadual, daremos todo o apoio para a implantação desse importante empreendimento".

