Empreendedores de Mata de São João participaram de oficina de vitrinismo, que teve como objetivo propor a montagem de vitrines convidativas para atrair o cliente ao interior da loja e, assim, aumentar as vendas de dezembro. A realização foi da Sala do Empreendedor da Prefeitura Municipal de Mata de São João, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).

Presentes ao evento, microempreendedores de vários seguimentos, empreendedores na área de plantas, massoterapeutas, proprietárias e vendedoras de lojas assistiram a palestra do consultor Felipe Silva, que ensinou dicas práticas para a montagem de vitrine, exposição de produtos para chamar a atenção dos clientes, iluminação do ambiente, noção dos espaços (layout) e composição dos produtos para atrair os clientes através dos olhos.

