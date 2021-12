Empoderamento feminino é tema de roda de conversa em Camaçari

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março, acontece nesta quinta-feira (5), às 19h, na sede da Faculdade Pitágoras, em Camaçari, uma roda de conversa com o tema “Mulher nos tempos atuais, mas com velhos desafios”. O evento, aberto ao público, será conduzido pela psicóloga Letícia Isídio. Não é necessário se inscrever para participar, de acordo com os organizadores.

“A roda será uma terapia comunitária, uma oportunidade para trocar experiências. Quando as pessoas ouvem outras que estão passando pela mesma situação, elas se identificam e encontram forças para lutar”, considera a psicóloga.

