Emissão de RG é realizada em unidade móvel do SAC em Camaçari

A partir desta quarta-feira (10), a emissão de carteira de identidade do SAC Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), será transferida, temporariamente, para a unidade do SAC Móvel, situada no estacionamento do Shopping Boulevard. Com isso, todos os procedimentos para a emissão do documento serão realizados na carreta, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Apenas a entrega do novo documento será feita na atual sede do posto, que fica na Rua José Nunes de Matos, s/n, Centro.

Para solicitar a emissão do documento no SAC Móvel, é necessário que o usuário apresente duas fotos 3x4, com fundo branco, juntamente com toda a documentação exigida, como certidão de nascimento (para solteiros), certidão de casamento (para casados), certidão de casamento com averbação (para divorciados e viúvos) e o CPF, caso o portador do RG deseje inserir o número no novo documento. Serão distribuídas 150 senhas diárias para o serviço.

As demais unidades de atendimento do SAC Camaçari – SINEBAHIA, CEPREV, DETRAN, PLANSERV, EMBASA, SEFAZ Estadual e Tribunal de Justiça (TJBA) – e os serviços para emissão de CPF e antecedentes criminais continuarão sendo realizados no posto SAC de Camaçari.

