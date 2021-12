Nos próximos 30 anos, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA) vai investir mais de R$ 230 milhões em Lauro de Freitas. O valor, assegurado em contrato para prestação de serviços de abastecimento e esgotamento sanitário, foi celebrado entre a companhia e a prefeitura durante audiência pública.

O investimento, segundo a EMBASA, é destinado não só à realização de obras voltadas à ampliação do abastecimento de água e do sistema de esgotamento sanitário, que já está sendo executado, como também à reposição de equipamentos e serviços e campanhas educativas. No que se refere ao abastecimento, o município conta, hoje, com cobertura de 97% da empresa e a meta para 2020 é chegar a 100% de cobertura e solucionar definitivamente algumas falhas no sistema, especialmente nos bairros localizados em áreas mais altas.

De acordo com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Lauro de Freitas, o novo contrato é um avanço sob vários aspectos, entre eles “a possibilidade da discussão das cláusulas contratuais; a inclusão de um plano de investimentos que deve ser executado enquanto vigorar o contrato; o instrumento de controle social que possibilita a participação da população; e a definição de regras claras para a recomposição da pavimentação asfáltica após a realização de obras por parte da EMBASA. Nenhum destes pontos constavam do antigo contrato com a Embasa, vencido em outubro deste ano.

