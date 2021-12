Educadores realizam Conselho de Classe com foco nas aprendizagens

Sob o tema “Um olhar a mais sobre a aprendizagem dos estudantes”, professores, coordenadores pedagógicos e gestores escolares de colégios do interior e da capital ligados à rede estadual se reuniram, no sábado (14), para cumprir mais uma etapa do calendário escolar do ano letivo 2019: o Conselho de Classe. Equipes técnica e pedagógica da Secretaria da Educação do Estado (SEC) também participam da atividade nas unidades escolares com o objetivo de apoiar e contribuir no trabalho pedagógico voltado à aprendizagem dos estudantes e a continuidade do seu percurso escolar.

O diretor do Colégio Kléber Pacheco de Oliveira, em Lauro de Freitas, Paulo Cesar dos Santos, falou sobre este dia de mobilização nas escolas. "O Conselho de Classe tem extrema importância em todo processo de aprendizado do aluno, porque vamos analisar o aluno de uma forma mais criteriosa, e não vendo apenas a questão de rendimentos, mas, sim, analisar o aluno no seu todo. A partir daí, vamos pensar em criar estratégias com o próprio aluno, com os professores e com o envolvimento da família para a melhoria do seu aprendizado".

O secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, fez uma avaliação sobre a importância da realização do Conselho de Classe nas unidades da rede. “O Conselho de Classe é uma oportunidade para que as escolas avaliem o andamento das duas unidades e apreciem a evolução dos estudantes para as próximas. Então, a Secretaria esteve presente nas reuniões dos colegiados, compartilhando este momento com a comunidade escolar e prestando todo o apoio para cuidar, para estar junto com a escola neste olhar para as aprendizagens dos estudantes”, destacou o secretário.

Em visita a algumas escolas da capital e da Região Metropolitana, a superintendente de Políticas para a Educação Básica do Estado, Manuelita Brito, também destacou o papel do conselho na aprendizagem. “O Conselho de Classe é um momento igualmente importante para a rede, como é a Jornada Pedagógica, mas é ainda mais interessante do ponto de vista da gestão escolar porque ela reúne a comunidade escolar: os pais, os estudantes. Além de que é um tempo muito sensível na educação porque o meado do segundo semestre é um momento que temos mais clareza de quais os estudantes que vão avançar, vão progredir e aqueles que estão com dificuldade, que não conseguiram nesses dois terços iniciais do ano alcançar o objetivo da aprendizagem”.

