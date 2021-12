Edital para a construção da ponte Salvador-Itaparica deverá sair em dezembro

O alinhamento de informações sobre a licitação da construção da ponte Salvador–Itaparica e o avanço do projeto da obra foram temas da pauta de reunião realizada nesta segunda-feira (15) entre o governador Rui Costa e uma comitiva das empresas China Railway Construction Corporation (CRCC) e China Railway 20 Bureau Group Co (CR20), nesta segunda-feira (15). O encontro ocorreu na sede da Governadoria, no Centro Administrativo, em Salvador, e foi acompanhado pelo vice-governador João Leão e os secretários estaduais da Casa Civil e de Infraestrutura, Bruno Dauster e Marcus Cavalcanti, respectivamente. Com 12,4 quilômetros de extensão, a ponte está orçada em R$ 6,1 bilhões.

Na reunião, a empresa chinesa apresentou os grandes empreendimentos de infraestrutura viária realizados pela corporação na China e na Arábia Saudita. O governador afirmou que a expectativa é de que o edital de licitação para o projeto da obra seja publicado até o final de dezembro deste ano. “Estivemos reunidos com uma comitiva da maior empresa da China, que está na Bahia há quatro dias. Eles vieram em busca de informações sobre a publicação do edital e os informei que nos próximos dias iremos publicar a consulta pública, que, de acordo com a legislação brasileira, deve ficar disponível para conhecimento de todos durante 30 dias”, explicou Rui.

O governador Rui Costa solicitou que os empresários chineses registrassem por escrito todas as propostas finais de alteração do edital durante a fase de consulta pública. “Os empresários chineses irão sinalizar as alterações que julgarem cabíveis no projeto físico e na proposta econômico-financeira. A partir daí, serão reunidas as contribuições das diversas empresas para montar o edital final que irá a leilão

adblock ativo