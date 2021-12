Dupla campeã da regata Jacques Vabre chega a Salvador com recorde

A dupla de velejadores franceses Thomas Coville e Jean Luc Nélias, a bordo do Sodebo Ultim’ foi a primeira a cruzar a linha de chegada, às 7h59, desta segunda-feira (13). Eles ancoraram no píer do Terminal Turístico Náutico, em Salvador, às 8h35, sendo recebidos com festa. A comemoração incluiu fogos, champanhe e frutas entregues por baianas tipicamente vestidas.

A regata Transat Jacques Vabre 2017 - maior prova transatlântica de vela do mundo – produziu novo recorde no percurso de 8 mil quilômetros entre a França e o Brasil. O Sodebo reduziu em quase dois dias a melhor marca obtida em 2007, em Salvador, quando o Groupama 2 fez a regata desde Le Havre em 10 dias e 38 minutos.

A Transat Jacques Vabre largou de Le Havre, na França, e passou por pontos de difícil navegação, como o Canal da Mancha, a Baía de Biscaia, a calmaria dos Doldrums e a chegada ao Brasil. A prova é disputada em duplas e aporta sempre em um país produtor de café, por isso é chamada também de Rota do Café. São quatro classes em disputa: duas multicascos - Ultime e Multi50 - e duas monocascos: IMOCA e Class40.

