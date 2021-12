Duas pessoas morrem após colisão frontal entre carros em Camaçari

Duas pessoas morreram após uma batida envolvendo dois carros na manhã deste domingo, 3, na estrada da Cetrel, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA), equipes de resgate foram acionadas para atuar no acidente e retiraram as vítimas das ferragens dos veículos.

Ainda conforme o órgão, a dupla, que não foi identificada, foi socorrida por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém não resistiram aos ferimentos.

