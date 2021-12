Dois homens são mortos a tiros em bairros de Simões Filho

Dois homens foram encontrados mortos a tiros, nesta quinta-feira, 8, em diferentes pontos da cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo a Polícia Militar, o primeiro crime aconteceu na manhã, por volta das 6h15. Um homem, identificado como Salatiel Jesus dos Santos, de 27 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo na Rua Maceió, Jardim Eldourado, Km 25, em Simões Filho. Ainda de acordo com o órgão, a vítima chegou a ser encaminhada ao Hospital Municipal de Simões Filho, porém não resistiu aos ferimentos.

Já no início da noite, um corpo, não identificado, foi encontrado com ferimentos causados por arma branca, em via pública no bairro de Mapele, entrada do Cia, nas proximidades de uma empresa de plásticos.

A autoria e motivação dos crimes serão investigadas pela Polícia Civil.

