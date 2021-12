Do hotel ao camping: veja as opções de onde se hospedar em Praia do Forte

O Portal Municípios dá sequência à série de matérias publicada semanalmente, às sextas-feiras, sobre o Litoral Norte da Bahia e traz, agora, neste texto, opções de hospedagem que vão desde ao requintado hotel até o despojado camping, passando, ainda, pelas pousadas, atendendo a diferentes públicos.

Famosa no mundo inteiro, a charmosa Praia do Forte é, disparadamente, um dos destinos mais desejáveis por baianos e turistas (nacionais e estrangeiros). O antigo vilarejo de pescadores atrai não só pelas suas belas praias com piscinas naturais; lagoas; trilhas; e reservas ecológicas, mas também pela boa estrutura urbana que oferece aos seus visitantes. E, aqui, um destaque especial é para o quesito hospedagem. Do requintado hotel cinco estrelas ao despojado camping, passando pelas pousadas mais ou menos confortáveis, há disponibilidade de acomodação de todos os tipos e para diferentes bolsos. As inúmeras opções para se hospedar são um convite irresistível à Linha Verde, rumo à Costa dos Coqueiros, no Litoral Norte da Bahia, onde está localizado esse paraíso tropical.

Na alta estação, Praia do Forte é muito concorrida, mas, por conta da rotatividade e do grande número de estabelecimentos hoteleiros, o visitante sempre consegue onde se hospedar. Na vila ou nas suas proximidades, onde estão concentrados bares, restaurantes, lojas e hospedagens, uma opção interessante é a Pousada João Sol. Trata-se de um “espaço cultural-artístico”, como a proprietária, a artista plástica baiana Dora Reuther, chama o seu negócio. Nas paredes, suas pinturas representam a cultura e a religiosidade afro-brasileira-ameríndia, harmonizando com a decoração rústica e o cenário natural composto de muito verde, pássaros e micos. A João Sol conta com 27 apartamentos decorados com elementos regionais e equipados com ar-condicionado, TV e frigobar.

“O diferencial da nossa pousada é que a minha arte e a área verde personalizam o ambiente. Faço daqui um lugar agradável, aconchegante e belo para que o hóspede se sinta à vontade”, destaca Dora. Além da sua obra de arte, que é comercializada no local, bem como exposta no exterior (Amsterdã, Londres e Lisboa), um atrativo é o preço acessível em relação à média geral cobrada em Praia do Forte. “Neste verão, o preço médio da diária para casal é de R$ 390, mas na baixa estação, o valor cai para R$ 290 e ainda fazemos pacotes promocionais”, detalha.

Outra opção é o Hotel Via dos Corais, cujo slogan é: “infraestrutura de hotel com charme de pousada”. É com esta proposta, garante o gerente Ricardo Luz, que o lugar busca atrair o hóspede que deseja estar em um local aconchegante, cercado de uma decoração rústica, e, ao mesmo tempo, quer usufruir de requintes como piscina de design exclusivo, com hidromassagem, elevador panorâmico e sala de massagem. “Cada detalhe foi cuidadosamente planejado para proporcionar momentos de relaxamento e descontração. São 50 quartos, entre standard e suítes; dispomos de restaurante para almoço e janta; área de eventos e baby-copa, entre outros diferenciais”, enumera o gerente. Na alta estação, o preço médio cobrado na diária está em torno de R$ 450 + taxas de serviço.

Economia e conforto

E para quem quer conhecer ou revisitar Praia do Forte aliando economia e conforto de pousada, uma alternativa sãos os hostels. É o caso do Albergue Praia do Forte, que dispõe de 23 apartamentos. Destes, sete são compartilhados e separados por gênero, equipados com ar condicionado, armários individuais com tranca, banheiro e beliches, cobrando uma diária a preço médio de R$ 80, no verão. Os outros 16 são privativos, também equipados com armários e ar condicionado, e oferecem camas queen size e bicamas, podendo acomodar até cinco pessoas, com uma diária em torno de R$ 250, na alta estação.

“Temos estacionamento próprio, que é algo valioso em Praia do Forte e, mais do que isso, o albergue é um ambiente de integração e socialização entre as pessoas. Isto significa que os espaços comuns, como cozinha, sala de TV e de leitura, jardins e outras áreas são sempre muito valorizadas pelos nossos hóspedes”, ressalta o proprietário Paulo Limoncic. Por motivos de segurança, ele afirma que não hospeda crianças menores de quatro anos e as de quatro a dez anos só podem se hospedar nos apartamentos privativos no térreo. O dono do albergue destaca, ainda, que os seus hóspedes têm acesso gratuito nos Projetos Tamar e Baleia Jubarte, além de desconto de 30% nos passeios turísticos com a Portomar.

Contato com a natureza

Há, ainda, o visitante que deseja um contato mais próximo com a natureza e pagando bem mais em conta do que qualquer outra opção de hospedagem: os campings. No Camping Praia do Forte, o hóspede pode desfrutar de uma área de cinco mil metros quadrados de exuberante mata atlântica, localizada em uma Área de Proteção Ambiental, a 3 km da vila, a uma diária (por adulto) de R$ 30 e R$ 20 (por criança de 0 a dez anos), em média. O sossego do lugar, com direito ao cantar dos pássaros e ao balançar dos galhos das árvores, remete a um lugar de paz, com capacidade para 40 hóspedes, distribuídos em 15 barracas de camping.

“Limitamos este número para que o ambiente fique confortável para os nossos hóspedes. Buscamos, a cada dia, melhorar o ambiente, sempre preservando a natureza, buscando incentivar a cultura da reciclagem. Aqui só não permitimos som. Já temos música ambiente, com estilos variados, para todos os gostos. Então, não há necessidade de poluição sonora que venha atrapalhar a natureza e seus habitantes”, explica a argentina Mariana Scafati, proprietária do camping e moradora de Praia do Forte há 20 anos. Além de piscina, o lugar oferece cozinha comunitária, churrasqueira, água tratada, banheiros, duchas e pontos de eletricidades em cada barraca. Também disponibiliza dois quartos, para quem não curte se acomodar em barraca.

Opções de hospedagem em Praia do Forte

Hotel Iberostar - Resort cinco estrelas com serviço all inclusive. Dispõe de 536 apartamentos, entre duplos, suítes juniores e suítes presidenciais, além de restaurantes de especialidades, night club, cybercafé café, piscinas, centro de convenções, copa do bebê e serviço de quarto, entre outros. Localização: Rodovia BA 99, km 56 (a 7 km de Praia do Forte). Contato: (71) 3676-4200.

Tivoli Ecoresort - O hotel reúne 30 mil hectares de floresta tropical, em 12 km de praias e um spa de referência. A arquitetura natural está em sintonia com o ambiente e a sua biodiversidade. Os quartos são classificados de acordo com o serviço que oferece e tamanho, variando de 38 m² a 220 m². Localização: Av. Do farol, 39. Contato: (71) 3676-4000.

Hotel Vila dos Corais - Rua do Dourado, s/n. Contato: (71) 3676-8000

Pousada João Sol - Rua da Corvina, 54. Contato: (71) 3676-1054.

Albergue Praia do Forte - Rua da Aurora, 155 - Condomínio Porto das Baleias. Contato: (71) 3676-1094.

Camping Praia do Forte - Rua Terere, 3. Contato: (71) 99906-3137

