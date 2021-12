Distrito Integrado de Segurança é inaugurado em Vera Cruz

O novo Distrito Integrado de Segurança Pública (DISEP) e a ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário, no município de Vera Cruz, foram inaugurados nesta quarta-feira (23), pelo governador Rui Costa. Também foram entregues obras de pavimentação em um trecho da BA-532 e autorizado o início das obras de construção de uma Academia de Saúde, em um investimento total de R$ 80 milhões. O governador ainda autorizou o início das obras de restauração e pavimentação do acesso ao Ferry Boat, em Bom Despacho.

“A cada entrega, eu me sinto realizado. Neste novo Distrito Integrado de Segurança Pública, temos unidades da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Departamento de Polícia Técnica e, também, do Corpo de Bombeiros. Este é o maior modelo de DISEP que construímos e entregamos aqui, em Vera Cruz”, declarou o governador.

O novo DISEP, localizado em uma área de cinco mil metros quadrados de extensão, no Bairro Mar Grande, vai oferecer estrutura para a delegacia territorial e módulos da Polícia Civil, a Companhia da Polícia Militar (CIPM), o Subgrupamento de Bombeiros Militar (SGBM) e o Departamento de Polícia Técnica (DPT), com necrotério e Polícia Técnica. Ainda para reforçar a segurança do município, cinco viaturas foram entregues para a 5ª CIPM. O investimento do governo estadual foi de mais de R$ 8 milhões. O governador também entregou a pavimentação no trecho de interseção de acesso da BA-532 ao novo DISEP, bem como a restauração de dois quilômetros das rodovias BA-882 e BA-868, nos trechos que dão acesso a Cacha Prego e Baiacu, em um Investimento somado de mais de R$ 2,5 milhões.

Já as obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário contaram com um investimento de R$ 70,8 milhões e com a implantação de mais de 100 quilômetros de rede coletora, 25 km de ramais prediais e 19 km de linhas de recalque, além da implantação de 18 estações elevatórias, estação de tratamento de esgoto e emissário com 448 metros. Foram executadas cerca de 7.500 ligações de esgoto, beneficiando 39 mil pessoas. O governador assinou ordem de serviço no valor de R$ 1,3 milhão para novas obras do sistema. Os serviços compreendem a implantação de 1,3 km de rede coletora e 7,8 km de ramais prediais. Serão executadas cerca de 1.300 ligações de esgoto, beneficiando 4.570 habitantes. Com as intervenções, o índice de cobertura no município passará para cerca de 60%, conforme dados oficiais.

A nova Academia de Saúde de Vera Cruz, por sua vez, será construída na Praça Antônio Carlos, localizada na Travessa Antônio Bandeira. Com um investimento de mais de R$ 155 mil, o novo espaço irá contribuir para a promoção da saúde da população a partir da implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e quadro de pessoal qualificado para a orientação de práticas corporais e atividades físicas e de lazer e modos de vida saudáveis. Na unidade serão oferecidas aulas de ginástica, capoeira, jogos esportivos e populares, yoga, tai chi chuan, dança, teatro, música, pintura e artesanato.

