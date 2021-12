Dias D’Ávila sedia segunda edição da oficina de gerenciamento costeiro

Na próxima terça-feira (28), gestores municipais, representantes do Poder Público Federal, servidores estaduais e sociedade civil organizada de Dias d'Ávida poderão participar da segunda edição da oficina de gerenciamento costeiro promovida pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA). O evento será realizado na Prefeitura de Dias d'Ávila, na Praça dos Três Poderes, Centro Administrativo do município, localizado no bairro Lessa Ribeiro, das 8h30 às 17h30, e vai contar com a participação de diversos municípios da Região Metropolitana de Salvador e Nordeste Baiano.

Com o tema “Construindo Estratégias para o Gerenciamento Costeiro na Bahia”, o objetivo do encontro é propiciar um espaço e momento de construção coletiva para a retomada das ações do Programa GERCO no Estado da Bahia, iniciando com a busca de sugestões e propostas de ações necessárias para a elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro (PMGC).

Além de gestores municipais, representantes do Poder Público Federal (SPU, MMA. IBAMA, ICMBio), servidores estaduais e segmentos da sociedade civil organizada, também participarão do evento, pescadores, marisqueiras, empreendedores, representantes de povos, comunidades tradicionais e representantes de universidades federais e estaduais.

O cadastro e as inscrições podem ser feitas no site de eventos da SEMA.

adblock ativo