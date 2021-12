Dias D'Ávila recebe 18ª Feira Cidadã

A 18ª edição da Feira Cidadã foi iniciada nesta quinta-feira (18), na Praça do Balneário, em Dias D´Ávila, com expectativa de atender oito mil pessoas da Região Metropolitana de Salvador (RMS), até domingo (21). Realizado pela Secretaria da Saúde do Estado (SESAB), em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), o evento leva à população serviços de saúde e cidadania à população.

A feira oferta uma série de serviços de saúde, dentre eles triagem de cirurgias (histerectomia total, vesícula e hérnia umbilical, inguinal e epigástrica), preventivo e mamografia, raio-x e ultrassonografia. Ainda há consultas em diversas especialidades, como Odontologia. Além de atender a população nas demandas de saúde, a feira também oferta serviços de cidadania, por meio de uma carreta do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). A maioria dos serviços será ofertada até esta sexta-feira (19), inclusive a marcação de cirurgias eletivas, que serão realizadas na próxima semana, no Hospital Municipal de Dias D'Ávila. Já os atendimentos em Odontologia seguem até domingo (21).

O coordenador da Feira pelas VSBA, Edvaldo Gomes, explica a escolha das cidades contempladas. "Nós atendemos municípios em que há, realmente, demanda reprimida, tanto em regiões mais distantes, como em cidades como Dias D´Ávila, mais próximas de Salvador". As próximas edições da feira acontecem no domingo (21) e quarta-feira (24), respectivamente em Coronel João Sá e Pedro Alexandre, cidades que foram atingidas por fortes chuvas na última semana.

