Dia Mundial do Judô foi comemorado em Lauro de Freitas

O Projeto Judô nas Escolas participou, nesse final de semana, no Centro Pan-Americano de Judô, em Lauro de Freitas, do Treinamento de Campo, em comemoração ao Dia Mundial de Judô, que ocorre a cada 28 de outubro. Participaram os alunos de Mata de São João que integram o Projeto Judô nas Escolas e o Projeto Massificação de Judô, da Confederação Brasileira de Judô. Os organizadores afirmaram que o evento teve como objetivos principais criar um vínculo do judô com os familiares e proporcionar aos alunos do Projeto Judô nas Escolas novas experiências e competências, visando garantir crescimento do esporte e da educação.

