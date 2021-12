DETRAN vai usar drone na Operação São João

Durante os festejos juninos deste ano, o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (DETRAN) realizará as blitzes de alcoolemia monitoradas por um drone. A medida foi anunciada nesta quarta-feira (6), na sede do órgão, em Salvador, na reunião de planejamento estratégico das instituições para a fiscalização nos dias de festa. A Operação São João do DETRAN contará com a parceria do Batalhão de Polícia Rodoviária da PM, da Polícia Rodoviária Federal, das secretarias estaduais da Saúde e de Infraestrutura e dos órgãos municipais de transporte

O drone é equipado com uma câmera de vídeo e foi cedida pelo Grupamento Aéreo da PM (GRAER). O equipamento será usado no controle do fluxo do tráfego nas vias, nas situações de emergência de saúde, na identificação de veículos roubados ou clonados e no socorro a vítimas de acidentes em locais de difícil acesso, conforme o diretor-geral do DETRAN, Lúcio Gomes. A mini aeronave não tripulada também vai contribuir para o flagrante de infrações que fogem do alcance visual das abordagens, como o uso do celular e a tentativa de fuga da blitz, entre outras situações.

O diretor do DETRAN explica que o órgão já possui o OCR, que é um equipamento que faz a leitura das placas à distância e, agora, com uso do drone, será ampliado ainda mais o alcance da fiscalização. “Teremos, também, ações educativas para a redução de acidentes, em parceria com a Bahiatursa. O trabalho conjunto dos órgãos é a melhor estratégia para garantir a segurança viária no São João”, afirmou o coordenador de Operações de Trânsito da PM, major Marcos Vergne.

adblock ativo