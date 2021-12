DETRAN capacita condutores de Camaçari para transporte de produtos perigosos

Novos 20 condutores de transporte de produtos de risco – aqueles que representam perigo para a saúde humana ou ao patrimônio e meio ambiente – foram formados pela unidade da Escola Pública do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (DETRAN-BA), no município de Camaçari, onde está localizada a 28ª Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN). Eles participaram de curso de capacitação, com 50 horas de aulas, sobre classificação de substâncias perigosas, legislação, direção defensiva e proteção ambiental.

O certificado de conclusão do curso significa, para muitos, amplia as chances de conquistar uma vaga no mercado de trabalho. É o caso do motorista Bruno dos Santos Cordeiro, 27, que está desempregado. "Acredito que com essa qualificação vou conseguir um emprego e dar uma vida digna à minha família. Agradeço ao DETRAN pela oportunidade, até porque eu não poderia pagar pelas aulas", relatou.

A escola do DETRAN ainda oferece, gratuitamente, os cursos de primeira habilitação e capacitação para motoristas de veículos de emergência e de passageiros e mototaxistas. "Camaçari é uma cidade que possui um polo industrial importante e requer ações efetivas que melhorem o desempenho dos condutores, para garantir a segurança viária na região", explicou o coordenador de Educação para o Trânsito do órgão, Carlos Moura.

