Desafio Latitude 12 Premium acontecerá nos dias 10 e 11 de novembro

Saúde, qualidade de vida e práticas esportivas estarão presentes no Desafio Latitude 12 Premium, uma competição em duplas inédita nas trilhas da região de Vila de Abrantes e Jorrinho, distritos de Camaçari. O estacionamento do Outlet Premium será o ponto de largada e chegada da prova, que acontece nos dias 11 e 12 de novembro, com horário de largada às 8h.

O primeiro dia do evento, realizado pelo do trio de atletas Paulo Coelho, Thays Medrado e Beto Franco, será dedicado aos praticantes da corrida em trilhas, mais conhecida como trail run, na qual os corredores terão a opção de se inscrever em um dos três percursos com distâncias de 5 km para iniciantes, 10 km para quem já tem o hábito de correr e 20 km para os mais experientes.

No domingo, 12, é a vez dos aficionados em pedalar em contato com a natureza. Na categoria mountain bike, os participantes terão duas alternativas de percursos para escolher: 30 km para iniciantes e 50 km para competidores. Todas as provas serão disputadas em dupla, estimulando valores esportivos importantes, como a amizade, o companheirismo e a cumplicidade.

Além das provas, haverá atividades voltadas para o público infantil, música e diversão para toda família. Na área do estacionamento central do Outlet Premium, apoiador do evento, dezenas de expositores vinculados aos dois esportes terão suas tendas armadas com presenças dos fabricantes de bicicletas, assessorias esportivas, profissionais de massagem, quiropraxia e produtos de alimentação voltada para os atletas. As inscrições são realizadas no site www.desafiolatitude12.com.br e a entrega dos kits acontece no Outlet Premium Salvador, na Praça de Alimentação, no dia 9 de novembro a partir das 18h.

