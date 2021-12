Del Feliz se apresenta em cidades do interior nos festejos de São Pedro

São Francisco do Conde recebe, nesta sexta-feira (28), o cantor e compositor Del Feliz nos festejos de São Pedro da cidade. Acompanhado de sua banda e seus bailarinos, o artista baiano leva ao público o show da turnê “Cordel Feliz”. No sábado (29), a apresentação será no município de Amélia Rodrigues e no domingo (30), em Gavião e Mundo Novo.

Com quase duas horas de duração, o show “Cordel Feliz” reúne clássicos do forró, além de canções atuais do gênero. Autor de canções como “Hino do São João da Bahia” e “Eu sou o São João”, que promovem a festa junina e os ritmos nordestinos, Del Feliz é considerado uma espécie de embaixador do forró, principalmente por conta da sua contribuição no processo de tombamento do forró como Patrimônio Imaterial da Cultura Brasileira.

Em duas décadas de carreira, Del Feliz lançou 19 CDs e três DVDs, sendo que o último foi gravado em Salvador, com a participação de Saulo Fernandes e Armandinho Macedo. Em 2015, participou do The Voice Brasil, da TV Globo, sendo aprovado por unanimidade na audição às cegas por Lulu Santos, Carlinhos Brown, Michel Teló e Claudia Leitte. Por meio do seu projeto “Forró Del Mundo”, o artista já levou a música e a cultura nordestinas para países como EUA, Bélgica, China, Noruega, México, Inglaterra, França e Japão.

Na sua trajetória musical consta, ainda, parcerias com nomes como Maria Bethânia, Dominguinhos, Elba Ramalho, Carlinhos Brown, Dudu Nobre, Geraldo Azevedo, Genival Lacerda, Flavio José e Luiz Caldas. Dentre as premiações recebidas, destaque para o Troféu Gonzagão, considerado o oscar da música nordestina.

