Decoração natalina de Lauro de Freitas é inaugurada nesta sexta-feira

A decoração natalina da Praça da Matriz, em Lauro de Freitas, será inaugurada nesta sexta-feira (8), com a presença da prefeita Moema Gramacho. Além do presépio, o local está tomado por luzes, letreiros iluminados, estrelas, anjos em 3D, sinos e bolas, além da casa do Papai Noel, que vão compor o cenário montado pelas equipes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SESP). Destaque para as centenárias amendoeiras da cidade, que receberam iluminação especial com mais de mil e duzentas lâmpadas LED, e o Largo do Caranguejo, que foi colorido com as luzes típicas das festas de final de ano.

A Sagrada Família, assinada pelo artesão Lázaro Roques, é composta pelo Menino Jesus, José, Maria, os três reis magos e o profeta Isaias em imagens com quase dois metros de altura. Confeccionados em fibra, tecido e plástico reciclado, os bonecos têm estrutura realista e estão cercadas pelos animais que fazem parte do tradicional presépio, instalado aos pés da centenária Igreja da Matriz. O trabalho contou com o apoio dos jovens da Oficina de Reciclagem da SESP.

Ao passar pelo local, a estudante Lara Rocha, 17 anos, comentou sobre a ambientação natalina de sua cidade: “As expressões faciais das imagens do presépio impressionam. Parece que elas estão realmente nos olhando”. A colega Fabrícia Queila também comentou sobre a riqueza dos detalhes: “O Menino Jesus parece que está dormindo de verdade. Está tudo muito lindo”.

adblock ativo