Cursos gratuitos serão oferecidos por faculdade em Santo Antônio de Jesus

Com a proposta de auxiliar a população na sua qualificação e atualização profissional, a unidade de Santo Antônio de Jesus da Faculdade Pitágoras oferece mais uma edição dos seus cursos gratuitos, em diversas áreas do conhecimento. São, ao todo, 300 vagas de palestras e minicursos, que serão ministrados nos dias 4, 6 e 7 de junho, das 10h às 19h. Ao final dos cursos, os alunos receberão certificado de conclusão. Para participar, o candidato precisa ter Ensino Médio completo.

As inscrições devem ser realizadas com antecedência pelo site Canal Conecta , uma plataforma gratuita que tem como objetivo promover o diálogo entre a comunidade acadêmica e o mundo corporativo. Por meio da ferramenta, as empresas postam suas vagas e os alunos completam seus currículos. O sistema promove o cruzamento de dados dos candidatos mais indicados para cargos das empresas inscritas, sugerindo aos empregadores quais participantes melhor se adequam às habilidades requisitadas.

Gestão de carreira e mercado de trabalho; Planejamento e estratégia para um novo tempo: o futuro começa hoje; Gestão: diferenciais competitivos no mercado de trabalho; Perspectivas de futuro nas Engenharias; e Licenciatura: o seu futuro profissional além da sala de aula são os temas que serão abordados durante o ciclo.

