Curso reúne cirurgiões bariátricos de todo o país em Salvador

Cirurgiões bariátricos de todo o país acompanham 20 cirurgias, até este sábado (24), no Hospital Santo Amaro, em Salvador. A atividade integra o primeiro curso de Imersão em Cirurgia Bariátrica Segura, uma realização da Panther Healthcare, com o apoio e a promoção da Clínica Baros, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica (SBCBM) e da Fundação José Silveira.

No curso, estão sendo abordados detalhes técnicos desenvolvidos pelos cirurgiões da Clínica Baros e que resultam em mais segurança e eficiência, a exemplo do reforço da linha de grampeamento do estomago, fechamento de todos os espaços passíveis de causar hérnias; e da confecção de anastomoses totalmente manuais (que reduzem sangramento e fistulas). Será abordado, ainda, o preparo pré-operatório e as rotinas clínicas trans e pós-operatórias para reduzir os riscos da cirurgia.

O coordenador do curso e o presidente recém-eleito da SBCBM, para o biênio 2019-2020, Dr. Marcos Leão Vilas Boas, fala sobre o objetivo da iniciativa. "Nossa intenção é tornar a cirurgia bariátrica muito mais segura, a partir de detalhes técnicos, práticos e teóricos que reduzem os riscos de complicações".

adblock ativo