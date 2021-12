Curso de Ensino Médio Profissionalizante forma 100 jovens em Camaçari

Os 100 jovens de Camaçari que compuseram a primeira turma do curso Ensino Médio Profissionalizante do SEJA! Saberes da EJA (Educação de Jovens e Adultos) formaram em cerimônia no Teatro Alberto Martins, no centro da cidade. Patrocinada pela Braskem, em parceria com o Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), a iniciativa funciona à distância e é gratuita.

Os formandos cursaram, em paralelo, um dos três cursos de formação profissional oferecidos: montador e reparador de microcomputadores; eletricista residencial; e montador de construção a seco (drywall). “É um privilégio ter concluído o Ensino Médio. Não quero parar por aqui. Penso em fazer um curso técnico em Enfermagem”, afirmou Ducineide Souza Ramos, 43 anos.

A gerente de Educação e Cultura do SESI Bahia, Cléssia Lobo, falou sobre a graduação da turma.“É uma vitória para todos que estão concluindo esta etapa. Que seja a primeira de uma trajetória de enriquecimento profissional neste nosso mundo cada vez mais competitivo e tecnológico”.

Metodologia

O SEJA! Saberes da EJA é uma oportunidade para jovens e adultos elevarem a escolaridade, utilizando as práticas de educação, que associa o ensino a distância à metodologia de reconhecimento de saberes. A metodologia busca identificar e reconhecer os conhecimentos adquiridos ao longo da formação e a experiência de vida do aluno, permitindo que ele concentre os esforços nos conteúdos que não foram sistematizados. O principal ganho é a redução do tempo de curso para conclusão.

