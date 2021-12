Curso de criação de produtos ecossustentáveis é ministrado para mulheres de Camaçari

Um curso de criação e desenvolvimento de produtos ecossustentáveis está sendo ministrado para 20 mulheres de Camaçari, na sede do Projeto Axé, que fica no Pelourinho, em Salvador. A ação faz parte do programa Mochilas Ecossustentáveis, desenvolvido pela Ford, em parceria com a organização Projeto Axé. O workshow, que acontece duas vezes na semana, com 120 horas-aula no total, se estende até o final de agosto. O aprendizado das alunas é garantido com benefícios agregados: bolsa de estudos, transporte e alimentação.

O curso é organizado em três fases. A primeira delas refere-se à pesquisa e conceituação de uma linha de produtos a serem feitas a partir de um processo de “upcycling” de uniformes dos empregados da Ford. A técnica consiste em dar um novo e melhor propósito para um material que seria descartado, com criatividade, sem degradar a qualidade e composição do material. A segunda fase é a experimentação, momento em que elas aprenderão técnicas de intervenção no tecido, como estamparia, coloração e customização. A etapa final é a produção, quando ocorre a aprendizagem de corte, modelagem e costura das peças de acordo o trabalho desenvolvido anteriormente. Em geral, são produzidas peças para cozinha, bolsas, entre outros objetos.

“Esta ação, que é um projeto de educação continuada, tem dado oportunidade para que mulheres maduras e muitas vezes fora do mercado de trabalho encontrem uma nova forma de gerar renda para si mesmas e suas famílias. Além disso, a relação com o processo artístico de criação as estimula a buscar uma vida melhor”, destaca o coordenador de Educação do Projeto Axé, Marcos Candido.

A supervisora de Assuntos Governamentais, Comunicação e Responsabilidade Social, Magnólia Borges, explica que o maior objetivo da Ford, com este projeto, é estimular cadeias produtivas sustentáveis e gerar renda com trabalho e conhecimento. “Além do aspecto social, a iniciativa é voltada também para a conservação ambiental, incentivando a reciclagem, uma vez que os produtos são feitos a partir do reaproveitamento de materiais”.

Mochilas Ecossustentáveis

O Mochilas Ecossustentáveis visa construir um ciclo de sustentabilidade. Os responsáveis pelo programa explica que colaboradores da Ford devolvem os uniformes, que são higienizados e entregues ao Projeto Axé. “Lá, um grupo de mulheres de baixa renda de Camaçari e Salvador participa do processo de transformação das fardas em mochilas. Elas recebem bolsa-auxílio e capacitação em corte e costura. Os adolescentes que fazem parte do projeto encarregam-se de criar as estampas das mochilas”. Desde 2014, conforme dados da empresa, dez mil unidades são entregues, anualmente, a crianças de escolas municipais de Camaçari. O programa também prevê a realização de workshops de customização para estudantes da rede pública da região. A iniciativa da Ford Brasil é apoiada pelo Ford Fund, braço filantrópico da empresa.

