Cruz das Almas: polícia apreende 142 camisas de bloco junino que planejava festa clandestina de São João

Uma ação policial apreendeu 142 camisas de um bloco junino que planejava fazer festa clandestina de São João, em Cruz das Almas, município do Recôncavo da Bahia. Pelo decreto estadual, festas na Bahia estão proibidas em função da pandemia do novo Coronavírus.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) informou que a festa estava programada para o dia 24 de junho, na Rua Santo Antônio. A delegacia municipal conseguiu mandado de busca e apreensão com a Justiça, que foi cumprido na segunda-feira (21), na residência do organizador do evento.

Ainda de acordo com informações da SSP-BA, o bloco junino estava vendendo as camisas por R$ 17. Além das 142 camisas, foram apreendidos um caderno de anotações de compra e venda dos abadás.

“Fizemos o trabalho de investigação e descobrimos o responsável pela venda das camisas. No dia que seria o evento, vamos contar com o apoio da Polícia Militar para que, caso haja algum indicativo de festa ou aglomeração, possamos punir os envolvidos diante da lei”, disse o delegado Cristóvão Éder, titular da delegacia da Cruz das Almas.

