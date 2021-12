Cruz das Almas: incêndio em fábrica de estofados é controlado por bombeiros

Um incêndio em uma fábrica de estofados foi controlado pela guarnição do 16° Grupamento de Bombeiros Militar (16°GBM/Santo Antônio de Jesus) na noite de sábado, 19, em Cruz das Almas, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Conforme o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados por volta das 21h30 e o combate durou cerca de seis horas. Não houve feridos e a causa das chamas ainda é desconhecida.

Na tarde sábado, os bombeiros do SGB de Valença controlaram um incêndio em uma farmácia no centro de Valença, no sul da Bahia. No local, também não houve vítimas e a causa é investigada.

