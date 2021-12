Criminosos explodem agência bancária em São Sebastião do Passé

Uma ação criminosa terminou com a explosão de uma agência bancária, nas primeiras horas deste sábado, 3, na cidade de São Sebastião do Passé, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Polícia Militar, não há registro de feridos nem se os suspeitos conseguiram levar alguma quantia, apesar dos estragos deixados no local. Ainda conforme o órgão, houve uma troca de tiros com os suspeitos, porém, os homens conseguiram fugir.

Como forma de impedir o avanço das equipes, 'miguelitos' - pedaços de madeira com pregos - foram deixados pelo caminho e acabaram furando os pneus das viaturas na BA-093.

A 37̣° Delegacia Territorial (DT/São Sebastião do Passé) investiga o caso.

