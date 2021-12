Credencial de vaga especial para idoso é feito com brevidade

O credenciamento itinerante destinado à vaga especial para idoso, montado pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Ordem Pública (SETTOP) de Lauro de Freitas, no Shopping Estrada do Coco, segue até às 16h, desta quinta-feira (14). Além da credencial para a população na faixa etária acima de 60 anos, também podem usufruir do acesso a vagas reservadas autistas, pessoas com deficiência, gestantes e lactantes. O processo de emissão da credencial é simples, rápido e consiste, primeiramente, no preenchimento de um formulário com os dados pessoais. Depois, basta o beneficiado apresentar a documentação exigida.

Para garantir o direito, que é válido em todo o território nacional, os idosos devem levar os seguintes documentos: cópias do RG, CPF ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e comprovante de residência atualizado (desde que não seja conta de telefone móvel). No caso dos autistas, pessoas com deficiência, gestante ou lactante, é preciso apresentar também laudo médico.

O credenciamento de vagas especiais é realizado regularmente na SETTOP, localizada no Centro Administrativo de Lauro de Freitas (CALF). O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Dúvidas podem ser tiradas através do telefone: (71) 3369 -9881

