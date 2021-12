Creche para 250 crianças será construída em Malhadas

Moradores de Malhadas, no litoral de Mata de São João, vão ganhar uma creche, com previsão de ficar pronta em abril de 2020. O equipamento, que será construído pela prefeitura municipal, com capacidade para 250 crianças de dois a cinco anos de idade, faz parte do Projeto Educação 100%, que tem como meta cobrir, já no próximo ano, todo o município com educação em turno integral e com creches. O projeto da creche foi apresentado à comunidade em praça pública pelo prefeito Marcelo Oliveira.

“Já vamos lançar a licitação agora em setembro. Em novembro devemos começar as obras e em aproximadamente cinco meses já inauguramos”, informou o prefeito Marcelo Oliveira. Durante a apresentação das plantas arquitetônicas, as características estruturais do prédio e o funcionamento do projeto, o gestor municipal destacou os avanços na educação do município. “Fico muito feliz de apresentar a creche pra vocês, porque a educação é a principal bandeira da nossa gestão. Nossas crianças são prioridades”.

Ainda de acordo com o prefeito, a creche beneficiará também as comunidades de Campinas, Olhos D’Água, Açu da Torre e Retiro. O equipamento vai ser construído com recursos do próprio município, em um terreno de cerca de 5.800 m2 e terá 940 m2 funcionais. A estrutura contará com dez salas (cinco para creche e cinco para pré-escola), brinquedoteca, sala multimídia e área para lazer.

