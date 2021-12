Costa do Sauípe sedia 17º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação

O 17º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação tem início nesta terça-feira (13), em Costa do Sauípe, no município de Mata de São João. Com o tema "Qualidade da Educação: financiamento, gestão e aprendizagem", o evento tem por objetivo debater este e outros assuntos ligados ao tripé que sustenta a educação pública brasileira. A programação segue até sexta (16), com a participação de cerca de 1.500 dirigentes, técnicos de secretarias e educadores. O governador Rui Costa marcará presença na abertura, às 18h30, do fórum promovido pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME).

O debate sobre o novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) como mecanismo de financiamento para a garantia da qualidade da educação; a apresentação das ações intersetoriais na promoção da qualidade da educação; o processo de implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) nos municípios; e políticas e programas para garantir o direito à educação são alguns dos pontos de pauta do fórum.

Organizada em conferências, mesas-redondas, minicursos e oficinas, a programação completa está disponível no site do evento: https://17forum.undime.org.br . A primeira conferência, que abordará o tema do evento, será ministrada em conjunto pelo professor e pesquisador, Jose Marcelino de Rezende Pinto; o filósofo Cipriano Carlos Luckesi; e a diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, Claudia Costin. Para a cerimônia de abertura, conforme os organizadores, está confirmada a presença do ministro da Educação, Abraham Weintraub.

Na quarta-feira (14) está programada uma mesa-redonda, cuja proposta é debater o novo FUNDEB com o coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara,; o secretário de Educação do Estado de Sergipe e representante do Conselho Nacional dos Secretários de Educação (CONSED), Josué Modesto, o senador e relator da PEC 65/19, Flavio Arns; e o secretário executivo da Frente Nacional de Prefeitos, Gilberto Perre. No mesmo dia, representantes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) vão apresentar o catálogo e mapa de escolas de Educação Básica no Brasil.

adblock ativo