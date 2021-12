Corrida Rústica chega a Praia do Forte neste sábado

Mais de 400 competidores participarão da 13ª edição da Corrida Rústica na Praia do Forte, Litoral Norte baiano. Atletas da Bahia, Brasília, São Paulo e de outros Estados competirão nos diversos tipos de terrenos; os corredores enfrentam estrada de chão, asfalto e paralelepípedo no percurso, um trajeto que apresenta a cultura e as belezas naturais do local aos participantes.

A corrida terá o Castelo Garcia D’Ávila como partida, às 17h. A fortificação é a única com características medievais na América Latina e um dos cartões postais da Praia do Forte. Após os 7 km de percurso, os atletas vão ter a tranquila prainha do porto e a Igreja São Francisco como destino final.

No Brasil, o número de participantes de corridas cresce ano a ano, sendo que a corrida de rua já está entre os cinco esportes mais populares. Na Corrida Rústica, participam homens e mulheres a partir de 16 anos de idade. Antes da prova, os corredores farão um aulão de zumba, comandado pelo grupo Forte Club e, na chegada, os participantes vão ser contemplados com uma apresentação do grupo de dança.

