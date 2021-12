Corpo de jovem que desapareceu na praia de Buraquinho é localizado no Rio Joanes

Um jovem identificado como Antônio Marcos de 20 anos desapareceu após entrar no mar no sábado, 2, na região da praia de Buraquinho, no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O corpo do rapaz só foi encontrado nesta segunda-feira, 4.

Antônio, que é morador da cidade de Elísio Medrado, estava com familiares quando decidiu nadar. Segundo a família da vítima, minutos após entrar no mar, o jovem chegou a pedir socorro com as mãos para cima, mas sem sucesso.

O Corpo de Bombeiros havia sido acionado para realizar buscas e localizou o corpo no Rio Joanes, nas imediações de um loteamento residencial no bairro de Buraquinho.

Jovem pediu socorro com as mãos para cima | Foto: Reprodução

adblock ativo