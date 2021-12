Corpo de Bombeiros da Bahia já retirou 40 toneladas de óleo no Litoral Norte

Cerca de 40 toneladas de óleo foram recolhidas pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) nas praias de Lauro de Freitas e do Litoral Norte, até esta terça-feira (29). Uma equipe de 85 bombeiros tem atuado de maneira ininterrupta na retirada do material que continua chegando nessa região desde o dia 14 de Outubro.

“Nossas equipes estão se dividindo em grupos para atender às praias mais afetadas até o momento, que foram Conde, Imbassaí, Porto Sauípe, Subaúma e Baixio. Em breve nós também atuaremos nas praias do extremo sul da Bahia, Ilha de Itaparica, Baixo Sul e Ilhéus. Para garantir a segurança, os profissionais atuam com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)”, explica o responsável pela operação, o tenente-coronel Lanusse Araújo.

Ainda de acordo com Araújo, para evitar que novos acidentes aconteçam o material recolhido é acondicionado em embalagens apropriadas e depois serão destinados para um local adequado, que ainda será definido por especialistas.

A Defesa Civil do Estado tem disponibilizado equipamentos de proteção nas prefeituras de cada município para que voluntários interessados em ajudar possam ter acesso aos EPIs que são obrigatórios e necessários para o recolhimento do óleo com segurança. Além do CBMBA e da Defesa Civil, o Instituto Do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) também trabalha na limpeza das praias.

