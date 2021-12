Convênios assinados pelo Governo do Estado irão beneficiar 187 municípios

Durante encontro com prefeitos de 187 municípios, nesta segunda-feira (27), na sede da União dos Municípios da Bahia (UPB), o governador Rui Costa assinou ordens de serviço que reúnem recursos superiores a R$ 81 milhões, voltados para diversas áreas, como Saúde, Esportes, Agricultura e Recursos Hídricos. Os convênios visam a garantia de melhorias no abastecimento de água, na agricultura familiar, nos desportos, no desenvolvimento rural, na pavimentação de estradas e ruas, nas ambulâncias e nos equipamentos de saúde, bem como a construção de 12 vilas olímpicas em batalhões da Polícia Militar, no interior do Estado.

“Cada assinatura foi pensada em parceria com os prefeitos, visando sempre dar melhores condições aos baianos. Quando esse acordo é feito com a boa vontade das duas partes, tudo fica mais fácil e até mais barato”, afirmou Rui Costa. No campo da Agricultura e Pecuária, quatro tratores com implementos agrícolas foram repassados a quatro municípios. A Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) também foi beneficiada com 34 novos veículos, que serão utilizados em 25 cidades baianas. Em relação às vilas olímpicas, o governador afirmou que o seu desejo é que cada prefeitura onde exista uma o equipamento abrace o projeto. “Queremos levar toda a meninada das escolas municipais. Espero que façam parcerias com os comandos locais para utilizar os espaços disponíveis e colocar nossa juventude no caminho do bem”, declarou.

