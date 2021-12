Construção de píer em São Francisco do Conde fortalecerá o turismo náutico

A construção de um moderno píer pela administração municipal de São Francisco do Conde irá fortalecer o turismo náutico na Baía de Todos-os-Santos (BTS). O projeto, apresentado na Secretaria de Turismo da Bahia (SETUR-BA) nesta quinta-feira (18), irá somar-se às ações da secretaria no âmbito do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR).

O projeto do píer prevê uma grande estrutura composta por uma passarela coberta de 149 metros, deck flutuante para transporte de pedestres, Centro de Apoio ao Turista, iluminação de LED, restaurante e lanchonete com vista panorâmica para a Baía de Todos-os-Santos. A estrutura inclui, ainda, dois flutuadores de embarque e desembarque de pessoal e um atracadouro para as embarcações.

Segundo o prefeito de São Francisco do Conde, Evandro Almeida, a equação financeira está resolvida em parceria com o Ministério do Turismo e repasse financeiro da Caixa Econômica. O píer vai contribuir para o fomento do turismo do município, além de gerar empregos e proporcionar mais uma alternativa de transporte para a população. Sua construção visa também à integração socioeconômica por meio do aquecimento da cadeia produtiva do turismo.

PRODETUR

Região de importante patrimônio histórico e cultural, com produção associada ao turismo, São Francisco do Conde é um dos 18 municípios da Baía de Todos-os-Santos incluídos no processo de roteirização náutica do PRODETUR, em fase de finalização pela SETUR-BA. "Os esforços do município somam-se aos trabalhos em andamento na Secretaria do Turismo que apresentará proximamente os pontos onde ocorrerão as intervenções náuticas”, resumiu o subsecretário da SETUR, Benedito Braga.

adblock ativo