Conselho Municipal de Assistência Social de Candeias tem à frente o advogado Tiago Boa Morte

O advogado Tiago Boa Morte assumiu a presidência do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Candeias, neste mês, com a expectativa de realizar uma gestão comprometida com o desenvolvimento social do município, a partir do estabelecimento de normas e fiscalizações em relação à prestação de serviços sociais públicos e privados da cidade. O gestor afirma que assume a nova missão com o compromisso de, junto ao executivo municipal e à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social do Município, fomentar e fortalecer as políticas públicas na área da Assistência Social.

“O Conselho tem um papel muito importante já que para serem implementadas, as ações nessa área passam pelo seu crivo. Ou seja, o CMAS tem o papel deliberativo e fiscalizador, podendo vetar um programa social de cesta básica, por exemplo, caso considere que ele não atende às necessidades daquela comunidade a ser beneficiada”.

Ocupante da vaga de presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Candeias por indicação do poder público, o Dr. Tiago traz em seu currículo especializações na área do direito público, o que a credencial estar à frente do órgão, que é formado por representantes do governo e da sociedade civil: trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), representantes de entidades da área da Assistência Social ou de Defesa de Direitos dos Usuários de Assistência Social e usuários dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo.

